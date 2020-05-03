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اليوم.. 19 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ

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اليوم.. 19 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ اليوم.. 19 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ

تنطلق ثاني امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ، اليوم الأحد، في مادة اللغة الإنجليزية على منصة الإنترنت.

وأعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن 19 ألفًا و145 وطالبة بالصف الثاني الثانوي سيؤدون امتحانات نهاية العام من خلال”التابلت” من منازلهم اليوم الأحد ضمن محافظات المرحلة الأولى ذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشرة ظهرًا.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، غرفة العمليات بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد مدير مركز التطوير، وهاني حمدان مسئول أوفيس 365، إذ سيجرى بحث شكاوى الطلاب، حالة الخروج من المنصة قبل الانتهاء من أداء الامتحان والتواصل مع المسئولين بالوزارة لحل المشكلة.

وكانت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليًا رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمة، ذلك لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات، للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات للتواصل مع الوزارة لحلها.

المشرق نيوز

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