أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات قياسية في الأسواق العالمية

مباشر - سالي إسماعيل: في وقت الأزمة تتجمع كل القطع السوداوية لتعبر عن الصورة المتشائمة التي يمر الجميع بها، وكان هذا هو الحال في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وأُعلن في ذاك الأسبوع بيانات اقتصادية وأرقام ذات الصلة بعضها غير مسبوق، والبعض الآخر يعبر عن مدى الأضرار التي خلفها وباء "كوفيد-19" على الجميع بداية من العمال وحتى الاقتصادات الكبرى.

ونرصد فيما يلي أبرز 9 تغييرات قياسية أو غير مسبوقة في عدة عقود شهدتها الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي.

أكبر وتيرة انكماش على الإطلاق.. عانى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الأول من العام بوتيرة قياسية مع دخول اقتصادي فرنسا وإيطاليا في حالة من الركود.

وعلى الرغم من البيانات المخيبة للطموحات إلا أن المركزي الأوروبي أبقى على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير وإن كان قد أقر تحفيزات إضافية، كما أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن منطقة اليورو مهددة بانكماش قد يصل إلى 12 بالمائة في عام 2020.

مستوى قياسي جديد.. سجلت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مستوى غير مسبوق جديد عند 6.70 تريليون دولار في الأسبوع الماضي، رغم تباطؤ وتيرة التوسع بشكل حاد، وهو ما يتزامن مع الأداء السلبي لأكبر اقتصاد حول العالم.

ومع استمرار سريان تدابير التباعد الاجتماعي والإغلاق، بدأ الاقتصاد الأمريكي منحدر الهبوط الكارثي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكبر وتيرة فصلية منذ الأزمة المالية العالمية، كما أن النشاط الصناعي للبلاد سجل قراءة دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة، لتكون الأدنى في 11 عاماً.

أدنى مستوى في التاريخ.. تراجع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي متدني خلال الشهر الماضي ليواصل الانكماش مع تعطل سلاسل التوريد ونقص الطلبيات الجديدة.

وسجل النشاط الصناعي في روسيا كذلك مستوى قياسي متدنٍ مع مواصلة الانكماش جراء الإغلاق الوطني المستمر في البلاد، كما انكمش في اليابان لأدنى مستوى في 11 عاماً، في حين أنه عاود الهبوط في الصين بعدما تعافي في مارس/آذار السابق له.

30 مليون طلب.. تقدم ما يزيد عن 30 مليون أمريكي بطلبات للحصول على إعانة البطالة في غضون آخر شهر ونصف وسط تأثيرات كورونا على الشركات والتي دفعت البعض لتسريح الموظفين.

ومع ذلك، فإن مسح حديث أجراه معهد السياسة الاقتصادية أظهر أنه مقابل كل 10 أشخاص نجحوا في تقديم طلبات إعانة البطالة بنجاح فإنه لم يتمكن ثلاثة أو أربعة أشخاص من التسجيل.

تريليون دولار قياسية.. قام الأفراد والشركات في الولايات المتحدة بضخ ودائع قياسية بقيمة تريليون دولار داخل البنوك الأمريكية في غضون الربع الأول من العام الحالي.

وتجسد هذه الأرقام ظاهرة جديدة يمكن تسميتها بـ"الذعر العكسي على البنوك" في مخالفة للظاهرة التي شوهدت إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والمعروفة باسم "الذعر المصرفي"، حيث تزاحم حينذاك العملاء على سحب أموالهم في نفس التوقيت.

زيادة بأكبر وتيرة في 30 عاماً.. يشير مسح أجرته وكالة بلومبرج إلى أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 1.73 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل/نيسان الماضي وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول عام 1990، لكن مسح وكالة رويترز يعتقد أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2019 عند 30.25 مليون برميل يومياً.

وشهد النفط مكاسب ملحوظة في الأسبوع الماضي ليتعافى من التقلبات القوية في الأسبوع السابق له والتي دفعته للنطاق السالب، مع دخول صفقة تحالف "أوبك+" حيز التنفيذ وآمال العودة التدريجية لفتح الاقتصادات التي أغلقها الوباء المميت وأثر سلباً على الطلب العالمي على الخام.

أكبر هبوط على الإطلاق.. انخفضت شحنات الهواتف الذكية حول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 12 بالمائة على أساس سنوي في أكبر وتيرة هبوط على الإطلاق، وفقاً لتقرير شبكة البيانات الدولية "آي.دي.سي".

ويأتي الهبوط القياسي في مبيعات الهواتف الذكية بفعل تأثيرات "كوفيد-19" على الطلب مع حقيقة أن الصين والتي تمثل ربع الشحنات العالمية سجلت هبوطاً يتجاوز الـ20 بالمائة.

تضاعف الأرباح في غضون عام.. ارتفعت أرباح شركة فيسبوك بنحو 102 بالمائة خلال أول ثلاثة أشهر من العام مع زيادة قوية في عدد المستخدمين يومياً وشهرياً كما تفوقت نتائج أعمال تويتر على تقديرات المحللين.

وفي الوقت نفسه، سجلت شركة تسلا أرباحاً فصلية مفاجئة، فيما تراجعت أرباح ومبيعات ماكدونالدز، في حين تهاوت أرباح ستاربكس بنحو 50 بالمائة، بينما خسرت أمريكان لاينز 2.2 مليار دولار في الربع الأول.

أدنى مستوى في 30 عاماً.. تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في السوق الأمريكي بنحو 37 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي لتهبط إلى أدنى مستوى في حوالي ثلاثة عقود عند 633.260 ألف سيارة، مع تضرر صناعة المركبات من تدابير مكافحة وباء "كوفيد-19".

وفي الوقت نفسه، شهد سوق اليابان انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بنحو 29 بالمائة إلى 270.393 ألف وحدة فقط خلال الشهر الماضي، ليكون الأداء الأسوأ أبريل/نيسان عام 2011.