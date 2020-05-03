أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

 استرداد 2600 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية

Print
 استرداد 2600 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية  استرداد 2600 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية

شن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، ذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنجعي “الصناقرة والسوية”.

وقالت المهندسة سحر مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لأسوار ومنازل مخالفة، واسترداد 2600 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة بنجعي “الصناقرة والسوية”.

وأكدت رئيس مركز ومدينة برج العرب، على استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية