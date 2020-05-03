 استرداد 2600 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية

شن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، ذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنجعي “الصناقرة والسوية”.

وقالت المهندسة سحر مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لأسوار ومنازل مخالفة، واسترداد 2600 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة بنجعي “الصناقرة والسوية”.

وأكدت رئيس مركز ومدينة برج العرب، على استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.