البرنس : محمد رمضان يفوق التوقعات أكثر من المعتاد

في ظل سياق السباق الدرامي الذي يشهده الشهر الكريم في عدد من المسلسلات.

فقد اعتلي مسلسل البرنس المراكز الأولي بين المسلسلات التي تشهدها الساحة الفنية في شهر رمضان الكريم .

في دراما أكثر من المعتاد وفي إطار درامي جديد ومختلف من حيث مشاركته من نجوم الصف الأول مثل احمد زاهر وروجينا وادوارد وغيرهم من النجوم .



والذين تفوقوا علي أنفسهم هذا العام وحفروا اسمائهم عن جدارةولمعت اكثر .

فقد استطاع محمد سامي تغيير جلد الممثل واظهاره بشكل جديد ومختلف عن المعتاد فهو مخرج ومؤلف كما يلقب بالسهل الممتنع .

فقد أخرج محمد رمضان عن الشخصيات المألوفة لدي الناس التي تتسم بالبلطجة والشر كما يعتقد البعض .



حيث تتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس حيث يقوم محمد رمضان بشخصية رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية والإجتماعية بينه وبين عائلته وذلك بعد وفاة والده ، ويجد نفسه يتوليمسؤوليه الجميع في إطار درامي .