عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام في السعودية بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

وفقا لما نقلته "واس" أنه جرى السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

كما نوه المصدر، إلى رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من يوم غد الأحد.

والجدير بالذكر أن الداخلية كانت قد أعلنت في 15 أبريل الماضي، عزل حي الأثير بمدينة الدمام، ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة.