"سكني" السعودي يتفق على إنشاء مشروع "لؤلؤة تبوك" مع "العمري للتطوير"

الرياض - مباشر: وقَّع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، اتفاقية مع مؤسسة العمري للتطوير العقاري؛ لتنفيذ وبناء مشروع "لؤلؤة تبوك" الذي يوفر نحو 108 فيلات في مدينة تبوك.

وأفاد البرنامج في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الاتفاقية تأتي امتدادًا للمشاريع الواقعة في منطقة تبوك البالغ عددها 7 مشاريع توفر نحو 4752 وحدة سكنية، بمواصفات وخيارات متنوعة بين (شقق – تاون هاوس – فيلات)، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبي رغبات الأسر السعودية.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة إنشاء مشروع سكني متكامل من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، على مساحة تزيد عن 105 آلاف متر مربع شمال شرق مدينة تبوك، .

وأشار برنامج "سكني" إلى أن هذا المشروع يمتاز بكونه مُتكامل الخِدْمات والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة ورصف وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوافر الخِدْمات والمرافق العامة.

وبين أنه امتداد لنحو 75 مشروعًا تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعًا للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

وحظيت منطقة تبوك بعدد من المشاريع السكنية. وتشمل مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أربعة مشاريع في مدينة تبوك؛ هي: مشروع "درة تبوك" الذي يعد من أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة ويوفر 1056 شقة، على مساحة تقدر بأكثر من 75 ألف متر مربع، ومشروع "بساتين تبوك" الواقع في حي المصيف، الذي يسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسة، وهي: طريق الملك فيصل، وطريق الملك خالد، ويوفر نحو 812 تاون هاوس على مساحة 246801 متر مربع، إضافة إلى مشروع "واحة تبوك"، الذي يضم 732 شقة، ومشروع "الفلاح – درة المدائن" الذي يوفر 504 فيلات.

وحول مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة، فإن المنطقة تضم مشروع "إسكان تبوك" الذي يوفر 901 فيلا سكنية، على مساحة تقارب مليون متر مربع، ويبدأ سعر الفيلا من 333 ألف ريال، ومشروع "إسكان أملج" الذي يقع على مساحة إجمالية 800 ألف متر مربع، تتوزع عليها 359 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 330 ألف ريال، إضافة إلى مشروع "إسكان تيماء" الذي يوفر 388 فيلا، بأسعار تبدأ من 343 ألف ريال.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم؛ منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقق أرقاما قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

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