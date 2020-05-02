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فتح 3 منافذ لبيع اللحوم والسلع المخفضة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

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فتح 3 منافذ لبيع اللحوم والسلع المخفضة بمدينة إسنا جنوب الأقصر فتح 3 منافذ لبيع اللحوم والسلع المخفضة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، أنه جرى التوجيه بتوفير الدعم لإقامة ثلاث منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، ذلك تخفيفًا عن أعباء المواطنين ومساندة الدولة لمحاربة الغلاء، وفي ظل الترابط بين بالمجتمع المدني، الذي يعتبر تجسيدًا نموذجيًا لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية التي تتسم بالتكاتف والتلاحم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه جرى فتح منفذ لبيع اللحوم والسلع المخفضة بجوار السجل المدني الجديد كمبادرة من “شباب يلا خير“، ومنفذ لبيع اللحوم بمنطقة السيدة زينب كمبادرة من “شباب الخير“، ومنفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمنطقة القرية كمبادرة من “جمعية رعاية المرضي بإسنا”.

ووجه رئيس مدينة إسنا، الشكر للقائمين على هذه الأعمال لمساعدتهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة تصل إلى 80 جنية للكيلو والتي تقل عن مثيلها بالأسواق، فضلًا عن ذبيح داخل السلخانة بإشراف من الطب البيطري، ذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بإسنا.

المشرق نيوز

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