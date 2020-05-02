تعافي 4 حالات جدد من كورونا ونقلهم المدينة الجامعية بكفر الشيخ

قال مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، إن المدينة الجامعية بمنطقة سخا، استقبلت أولي حالات التعافي من الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية وعددهم 4 حالات قادمون من مستشفى العزل ببليطم، إذ أن جميعهم من ابناء محافظة بورسعيد.

وكانت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تفقدت المدينة والتجهيزات بها، وجاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني مدير عام الطب العلاجي، والدكتور سماح جاد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد فتح الله مدير إدارة التدريب، وشعبان محمد مدير إدارة الشئون القانونية.

ويأتي هذا في إطار خطة وزارة الصحة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وطبقًا لإحصاءات مديرية الصحة بكفر الشيخ، إذ وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة 85 مصابًا، أخرهم حالتين اليوم بقرية الخوالد مركز سيدي سام، توفي منهم 3 وتعافي 4، بخلاف المرضي المحولون لمستشفى العزل ببلطيم.