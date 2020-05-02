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مفاجأة غير متوقعة.. ميسي ينوي الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالى

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مفاجأة غير متوقعة.. ميسي ينوي الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالى مفاجأة غير متوقعة.. ميسي ينوي الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالى

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مفاجأة غير متوقعة، تتمثل فى دراسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني، مع نهاية الموسم الحالى، بسبب الأزمة الإقتصادية التى يعيش فيها النادى، بالإضافة لوقف النشاط الرياضي فى ظل تفشي المستجد.

وفقًا لشبكة ” le10sport” الفرنسية، فإن ميسي، يدرس بجدية الرحيل عن برشلونة، فى نهاية الموسم الحالى، إذ يمتلك بندًا فى عقده الحالى، يمنحه حق الرحيل بشكل مجانى عن الفريق متي شاء.

وأضاف التقرير الفرنسي، أن الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها البارسا، هي السبب الرئيسي التي تدفع البرغوث الأرجنتيني، للرحيل عن صفوف الفريق، خاصة وأن إدارة النادى لن تقدر على تنفيذ مطالبه المادية الكبيرة لتمديد عقده.

وأشار التقرير بالإضافة إلي ذلك أن هناك مشكلة أخرى أمام تمديد عقد ميسي، تتمثل فى رغبة النادى فى الحصول على الثنائي البرازيلى نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هداف إنتر ميلان الإيطالي، وهذا الأمر سيكلف خزينة البارسا أموال طائلة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

المشرق نيوز

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