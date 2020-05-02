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تعافي 156 حالة من فيروس كورونا بدمياط

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تعافي 156 حالة من فيروس كورونا بدمياط تعافي 156 حالة من فيروس كورونا بدمياط

أعلن محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات التعافي من المستجد بمحافظة دمياط ، ليصل إجمالي حالات التعافي ل156 حالة.

وأكد”طلحة”، على خروج 12 حالة من المدينة الشبابية برأس البر، و8 حالات من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلبية نتائجهم، مشيرًا لتلقى132 حالة من أبناء دمياط، العلاج بمستشفيات ومراكز الحجر الصحي، من بينهم 58 حالة سلبية.

وذكر “طلحة”، أن محافظة دمياط ، تعد المحافظة الأعلى في نسب الشفاء على مستوى الجمهورية، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.

المشرق نيوز

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