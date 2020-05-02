العراق: 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة

سجّلت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، 66 إصابة جديدة مؤكدة بڤيروس كورونا المستجد في عدّة محافظات، ليرتفع معدل الإصابات في البلاد إلى 2219 حالة.

ونشرت الوزارة بيانًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه أنه: “جرى فحص 2854 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253”.

كما أكّدت الوزارة أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في البلاد 95 حالة، مضيفةً أن عدد حالات الشفاء بلغ الـ 1473 حالة، بعد تسجيل 59 حالة جديدة.