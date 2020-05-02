أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"الغذاء والدواء" السعودية تشدد على التزام المنشآت باشتراطات الوقائية من كورونا

Print
"الغذاء والدواء" السعودية تشدد على التزام المنشآت باشتراطات الوقائية من كورونا "الغذاء والدواء" السعودية تشدد على التزام المنشآت باشتراطات الوقائية من كورونا

الرياض - مباشر: شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي المستجد (كوفيد 19).

وأفادت الهيئة أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" مؤخراً يحتوي على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة , حيث يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.

وأضافت أن الدليل ركز على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا، وخطوات عزل الموظفين المرضى, موضحة الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء.

ترشيحات

وزير المالية السعودي عن ترشيد الإنفاق الحكومي: سنختار الأقل ضررا على المواطنين

الجدعان: السعودية استخدمت أكثر من تريليون ريال من احتياطياتها خلال 4 سنوات

الجدعان: السعودية تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع كورونا

 

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية