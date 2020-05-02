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الصحة تسجل ٢٩٨ حالة إيجابية جديدة و ٩ حالات وفاة

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الصحة تسجل ٢٩٨ حالة إيجابية جديدة و ٩ حالات وفاة الصحة تسجل ٢٩٨ حالة إيجابية جديدة و ٩ حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ١٥٢٢ حالة حتى اليوم وذالك بعد خروج ٦٢ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي وجميعهم مصريون.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ل المستجد  ارتفع ليصبح ١٩٧٠ حالة من ضمنهم ١٥٢٢ متعافيًا.

وأضاف أنه جرى تسجيل ٢٩٨ حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ،وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزاره وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتًا إلى وجود ٩ حالات وفاة جديدة.

IMG 20200502 WA0013 300x104 - الصحة تسجل ٢٩٨ حالة إيجابية جديدة و ٩ حالات وفاة

المشرق نيوز

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