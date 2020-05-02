لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

بدأت مستشفى ”عبدالرحمن مامي“ بولاية أريانة في العاصمة تونس، باستخدام روبوت طويل يسير على أربع عجلات، لرعاية مرضى ڤيروس كورونا، وقياس الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم، وذلك للاطمئنان على المرضى دون انتقال العدوى من المصابين للطاقم الطبي.

كما أشارة رئيسة قسم أمراض الرئة في المستشفى، الدكتورة ”نوال الشاوش“، أنه “يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي”.

وتم تصميم الروبوت من قِبل شركة “إينوفا”الناشئة في ولاية سوسة الساحلية، ويستطيع تحقيق التواصل مع المرضى عبر شاشة فيديو مثبتة على الروبوت، والتي تصعب في التواصل المباشر بسبب وضع أدوات الحماية.