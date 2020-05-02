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لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

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لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

بدأت مستشفى ”عبدالرحمن مامي“ بولاية أريانة في العاصمة تونس، باستخدام روبوت طويل يسير على أربع عجلات، لرعاية مرضى ڤيروس كورونا، وقياس الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم، وذلك للاطمئنان على المرضى دون انتقال العدوى من المصابين للطاقم الطبي.

AFP 1QY0JI - لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

كما أشارة رئيسة قسم أمراض الرئة في المستشفى، الدكتورة ”نوال الشاوش“، أنه “يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي”.

image - لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

وتم تصميم الروبوت من قِبل شركة “إينوفا”الناشئة في ولاية سوسة الساحلية، ويستطيع تحقيق التواصل مع المرضى عبر شاشة مثبتة على الروبوت، والتي تصعب في التواصل المباشر بسبب وضع أدوات الحماية.

afp 1qy0jm - لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

afp 1qy0je - لتقليل التواصل بين الطاقم الطبي ومصابين كوفيد 19.. تونس تستخدم روبوت لقياس الحرارة

المشرق نيوز

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