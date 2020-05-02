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وزير المالية السعودي: من المهم جدًا أن نتّخذ إجراءات صارمة وشديدة

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وزير المالية السعودي: من المهم جدًا أن نتّخذ إجراءات صارمة وشديدة وزير المالية السعودي: من المهم جدًا أن نتّخذ إجراءات صارمة وشديدة

صرّح وزير المالية السعودي ”محمد عبدالله الجدعان“ اليوم السبت، أن بلاده لم تشهد أزمه مثل أزمة ڤيروس كورونا المستجد التي يواجهها العالم هذه الفترة.

قال ذلك ”الجدعان“ في لقاء تليفزيوني مع قناة العربية، وأكد فيه أن: “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليًا، ومن المهم جدًا أن نتّخذ إجراءات صارمة وشديدة جدًا، وقد تكون مؤلمة لكنها للضرورة”.

وتابع قائلًا أنه: “بالتأكيد الإيرادات انخفضت بشكل كبير، ويجب أن نخفض بشدة من مصروفات الميزانية”، مشيرًا أن البلاد “ستحافظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، وعلى استمرار الخدمات الأساسية”.

المشرق نيوز

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