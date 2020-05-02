خلافات ثأرية بين عائلتين نتج عنها مصرع شاب

تجدد الخلافات الأثرية بين عائلتين بمنطقة الغمارة بمحافظة الجيزة مما أسفر عنها مصرع شاب بالسلاح الناري.

وتلقى الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث قسم شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية غمازة الكبرى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، ونتج عنها مصرع شاب بطلق ناري، كما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وفرض كردون أمني بالقرية لعدم تجدد المشاجرة بين العائلتين مرة أخرى.

وجري تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.