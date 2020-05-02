غدًا.. 15 ألفًا من طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحانات “الإنجليزي” بالفيوم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الفيوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدًا الأحد، ذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرا، بحسب الجدول المحدد للمحافظة.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية عملت بإنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي “اللغة الاجنبية الاولي”، والتي يبلغ عددهم نحو 15 الف طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بجميع المدارس على مستوى محافظة الفيوم “حكومى وخاص وخدمات”، أما طلاب الدمج والمنازل لهم مشروعات بحثية، ذلك طبقًا لتعليمات الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة، بأنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة الصباحية المخصصة لمحافظة الفيوم على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله، مشددًا على توفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان، موكدًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.