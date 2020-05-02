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رصف وتطوير 21 شارعًا بطنطا

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رصف وتطوير 21 شارعًا بطنطا رصف وتطوير 21 شارعًا بطنطا

واصل طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، أعمال رصف وتطوير الطرق، لتخفيف الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا للخطة الإستثمارية وتطبيقها فى شتى مراكز المحافظة.

وأعلن أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن رصف 21 شارعًا بنطاق حي أول وثانِ طنطا، مشيرًا أنه سيجرى الإنتهاء من الطرق فى كلاً من “المؤيد، والناصر، والرفاعي، والكورنيش، والمواردي وطارق بن زياد، والحجاج بن يوسف، وعمر بن عبد العزيز، وعمار بن ياسر بحي ثان طنطا وذلك فى أول يونيو المقبل.

وأضاف “عطا”، أنه سيجرى إنتهاء الطرق فى كلًا من “حسام الدين، والحكمة، والنادي، والفاتح، والمعاهدة، ومسجد الرضوان، وعبدالعزيز محمد بحي أول طنطا، و منطقة الإستاد، ومصطفي ماهر، والقذافي، وحسن رضوان، والإمبابى بحي ثان طنطا، وذلك بدايةً من أول أكتوبر المقبل.

المشرق نيوز

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