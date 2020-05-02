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تركيا تشهد ارتفاعًا بأعداد وفيات ڤيروس كورونا، وتصبح الأعلى خارج أوروبا

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تركيا تشهد ارتفاعًا بأعداد وفيات ڤيروس كورونا، وتصبح الأعلى خارج أوروبا تركيا تشهد ارتفاعًا بأعداد وفيات ڤيروس كورونا، وتصبح الأعلى خارج أوروبا

شهِد أعداد وفياة ڤيروس كورونا المستجد بتركيا اليوم السبت، ارتفاعًا في يوم واحد بواقع 78 شخصًا ، ليصبح إجمالي عدد وفياة الڤيروس بالبلاد 3336 حالة وفاة، كما سجّلت الصحة التركية 1983 حالة إصابة جديدة بالڤيروس.

كما أفادت بيانات وزارة الصحة التركية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بلغ الـ 124375 إصابة، مما يجعل تركيا هي الأعلى خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة وأكثر من بنسبة قليلة.

وسجّلت الصحة تعافي 58259 شخصًا من ڤيروس كورونا حتى اليوم، كما بلغ عدد الاختبارات التي أُجريت في تركيا أكثر من 1.1 مليون اختبار، بعد إطراء 36318 اختبار في آخر 24 ساعة.

المشرق نيوز

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