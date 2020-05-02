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الصحة السعودية تكشف عن تجارب سريرية لعلاج كورونا في 7 مستشفيات

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الصحة السعودية تكشف عن تجارب سريرية لعلاج كورونا في 7 مستشفيات الصحة السعودية تكشف عن تجارب سريرية لعلاج كورونا في 7 مستشفيات

الرياض مباشر: كشفت وزارة الصحة ، أنها تعمل حالياً وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد .

وأوضحت أن هذه الدراسة انطلقت في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي و المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض و مستشفى أحد بالمدينة المنورة و مستشفى النور بمكة المكرمة ومستشفى الدمام المركزي و القطيف المركزي.

وأضافت: "يعمل في الدراسة فريق من الأطباء و الصيادلة والباحثين, حيث تهدف إلى تقييم أربع بروتوكولات علاجية تشمل عقارات : Hydroxychloroquine Lopinavir/Ritonavir Remedisivir Interferon".

وذكرت أن هذه العقارات لها خصائص مضادات للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات و تعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وقد أثبتت بعض هذه العقارات فعالية أولية في الدراسات المخبرية .

وأكدت الإدارة العامة للبحوث والدراسات إطلاق الدراسة اليوم, حيث جرى إدخال عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في نفس يوم إطلاق التجربة السريرية.

وتأتي هذه الدراسة استكمالاً لجهود الصحة ضد جائحة كورونا و دعم توفير العقارات الجديدة من خلال التجارب السريرية والبحث عن اللقاح الفعال وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد.

كانت الوزارة أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و7 حالات وفاة، فضلا عن تعافي 210 حالات، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 25.459 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة السعودية.

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