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إجراءات سريعة من مجلس مدينة القصاصين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

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إجراءات سريعة من مجلس مدينة القصاصين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا إجراءات سريعة من مجلس مدينة القصاصين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

اتخذ مجلس مدينة القصاصين، برئاسة هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم السبت، عدة إجراءات سريعه، ذلك بعد ظهور حالتين حاملتين المستجد.

وقالت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، إنه على الفور جرى تعقيم الأماكن التى يسكن بها الحالتين، عن طريق مجلس المدينة وبالمشاركة المجتمعية من محمد عشماوى والمهندس محمود حسونة أبناء مدينة القصاصين.

وأشارت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، إلى أنه جرى تطهير وتعقيم المنازل مع تكثيف مركز لمادة الكلور حتى يجرى القضاء على آثار لهذا الفيرس داخل المنازل أو خارجها.

وأوضحت أنها تلقت قرار من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعمل عزل لمنزل الحالات المصابه وجرى بالفعل على العزل عن طريق مركز شرطه القصاصين.

وقالت “عبد الغفار”، إنها أنشأت غرفة عمليات على مدى الساعه برئاستها وعضوية المهندس سمير طلبه سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة الصحه بالقصاصين وعلى السعيد مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمواجهة أي ظرف يحدث ولمتابعة الأهالى الموجودين بالمنازل المذكورة.

المشرق نيوز

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