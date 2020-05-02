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نائب محافظ الغربية: 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الفقيرة

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نائب محافظ الغربية: 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الفقيرة نائب محافظ الغربية: 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الفقيرة

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم السبت، أنه جرى استلام 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 آلاف كيلو لحمة ومنظفات ومطهرات، ذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، من صندوق تحيا .

وقال نائب محافظ الغربية، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، إنه سيجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا ضمن قوافل الخير، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن مديرية التضامن الاجتماعي، ستتولى توزيع هذه الكميات على الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، لتوزيعها على الأسر المتضررة من كورونا، طبقًا للكشوف المعتمدة بأسماء المستحقين.

المشرق نيوز

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