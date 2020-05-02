أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

إصلاح خط مياه القصاصين في الإسماعيلية

Print
إصلاح خط مياه القصاصين في الإسماعيلية إصلاح خط مياه القصاصين في الإسماعيلية

تابع سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، اصلاح كسر في خط المياه ال800 بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك عقب الإخطار عن الانفجار من خلال غرفة عمليات المركز.

وياتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بخصوص ضرورة متابعة جميع القطاعات الخدمية.

وكلف رئيس مركز والمدنية التل الكبير، مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحى بالتل الكبير، باتخاذ اللازم نحو إصلاح الكسر وكذلك جرى تكليف رئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، بضرورة إرسال جميع المعدات اللازمة لإصلاح الانفجار وجرى العمل تحت الإشراف المباشر من رئيس المركز، وذلك بحضور أسامة عثمان رئيس قرية القصاصين القديمة، وبحضور حسني عيسي نائب رئيس المركز والمدنية واستمر العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا، إذ جرى اصلاح الانفجار وعودة المياة للمواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب التنفيذ وتمهيد وتسوية الطريق.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية