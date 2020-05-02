إصلاح خط مياه القصاصين في الإسماعيلية

تابع سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، اصلاح كسر في خط المياه ال800 بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك عقب الإخطار عن الانفجار من خلال غرفة عمليات المركز.

وياتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بخصوص ضرورة متابعة جميع القطاعات الخدمية.

وكلف رئيس مركز والمدنية التل الكبير، مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحى بالتل الكبير، باتخاذ اللازم نحو إصلاح الكسر وكذلك جرى تكليف رئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، بضرورة إرسال جميع المعدات اللازمة لإصلاح الانفجار وجرى العمل تحت الإشراف المباشر من رئيس المركز، وذلك بحضور أسامة عثمان رئيس قرية القصاصين القديمة، وبحضور حسني عيسي نائب رئيس المركز والمدنية واستمر العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا، إذ جرى اصلاح الانفجار وعودة المياة للمواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب التنفيذ وتمهيد وتسوية الطريق.