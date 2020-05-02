قيادات الأقصر يتفقدون حملات النظافة والتعقيم بشوارع المدينة

تابع اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد للمحافظة، أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في عدة مناطق داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقاد السكرتير عام محافظة الأقصر، حملة نظافة شاملة بمنطقة ميدان صلاح الدين ونزلة فودافون وتفرعاتهم وسط مدينة الأقصر، وذلك بحضور العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظة للمشروعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد السكرتير العام خلال الحملة، أعمال تعقيم عدد من شوارع منطقة الكرنك، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إذ جرى تعقيم شوارع “الكرنك حي شمال، سيالة بدران، نجع مكي، شارع الشهيد بكرى”، كما جرى تعقيم شوارع “الحجاز، المزدلفة، مكة المكرمة، التكوين المهني”، وأشرف على تنفيذ الأعمال اللواء محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أبو النجا عرابي مدير إدارة الأقصر، والكيميائي يحيى بحر مدير إدارة التطهير وعدد من الفنيين المتخصصين بأعمال التطهير والتعقيم.

وتابع السكرتير العام المساعد، أعمال حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات بشارع التلفزيون وشارع المدينة المنورة بمدينة الأقصر، بمشاركة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولي المتابعة الميدانية بديوان المحافظة، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.