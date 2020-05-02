وزير المالية السعودي عن ترشيد الإنفاق الحكومي: سنختار الأقل ضررا على المواطنين

الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا كوفيد 19".

وأضاف الوزير الجدعان، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، أن الحكومة السعودية تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع جائحة كورونا، مؤكدا "سنختار الأقل ضررا على المواطنين".

وأوضح الوزير، أن وزارة المالية سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء في شأن خفض الإنفاق في أقرب وقت، مؤكدا الحفاظ على وظائف المواطنين.

وأفاد بأن استدامة المالية العامة في المملكة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، لاسيما وأن أزمة كورونا لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا "لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا".

وكشف الجدعان، عن توجه المملكة لاقتراض نحو 220 مليار ريال "58.45 مليار دولار" خلال 2020، مؤكدا حرص الحكومة على عدم ارتفاع تكلفة الدين وخروجها من تلك الأزمة أقوى من ذي قبل.

وقال وزير المالية: "علينا أن نواجه الصدمة الكبيرة جدا في الإيرادات"، وسط تراجع الطلب على النفط وتدني الأسعار.