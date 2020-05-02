أوقاف الأقصر: الموافقة على تشغيل قرآن المغرب والفجر لـ836 مسجدًا

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم السبت، أنه جرى عقد اجتماع مع مديري الإدارات بالمديرية، وذلك لمناقشة ضوابط إذاعة القرآن قبل صلاتي المغرب والفجر بالمساجد المقرر لها ذلك، وعددها 836 مسجدًا، وذلك بعد موافقة الوزارة ووفق الضوابط الموضوعة لهذا الأمر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المحافظة تضم 2200 مسجدًا تنتشر بربوع المحافظة، ولافتًا إلى أنه جرى تفعيل قرار وزير الأوقاف الخاص بقراءة القرآن الكريم قبل صلاتي المغرب والفجر داخل 836 مسجدًا فقط على مستوى المحافظة، وذلك بحسب الضوابط التي وضعتها الوزارة.

وأضاف عبد الدايم، أن المديرية بدأت بالفعل في تطبيق تعليمات الوزارة وجرى إبلاغ الأئمة بالشروط التي أقرتها الوزارة، وهي أن يكون المسجد معين له إمام وأن يقدم الإمام طلبًا للمديرية إلى جانب طلب معتمد من قبل المديرية والقطاع الديني، وجرى استيفاء الشروط لعدد من المساجد، وموافقة الوزارة بالاعتماد بإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب وقبل صلاة الفجر.