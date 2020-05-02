أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

وكيل صحة الشرقية يعقد اجتماعًا لدراسة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

Print
وكيل صحة الشرقية يعقد اجتماعًا لدراسة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وكيل صحة الشرقية يعقد اجتماعًا لدراسة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، اجتماعًا مع فريق مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، لبحث خطة العمل الوقائية لمكافحة العدوي خلال هذه الفترة والإجراءات الإحترازية المتبعة  لمواجهة المستجد “كوفيد_19“.

وناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال الاجتماع سبل منع انتشار الفيروس، مع مناقشة مستجدات العمل اليومية على ضوء الأعداد المصابة والإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع كل جديد بها.

وشدد وكيل الوزارة، على المتابعة المكثفة والتأكد من تطبيق كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، والتنبيه بتكثيف أعمال الجرد والتطهير والتعقيم لكافة الأقسام بالمنشآت الطبية، والتأكيد على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، حرصًا على آمن وسلامه الفرق الطبية والمواطنين مع استمرار التدريب المكثف على طرق وأساليب مكافحة العدوي والطرق الصحيحة لارتداء كافة الواقيات الشخصية للجيش الأبيض خط الدفاع الأول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية