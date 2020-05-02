وكيل صحة الشرقية يعقد اجتماعًا لدراسة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، اجتماعًا مع فريق مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، لبحث خطة العمل الوقائية لمكافحة العدوي خلال هذه الفترة والإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد_19“.

وناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال الاجتماع سبل منع انتشار الفيروس، مع مناقشة مستجدات العمل اليومية على ضوء الأعداد المصابة والإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع كل جديد بها.

وشدد وكيل الوزارة، على المتابعة المكثفة والتأكد من تطبيق كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، والتنبيه بتكثيف أعمال الجرد والتطهير والتعقيم لكافة الأقسام بالمنشآت الطبية، والتأكيد على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، حرصًا على آمن وسلامه الفرق الطبية والمواطنين مع استمرار التدريب المكثف على طرق وأساليب مكافحة العدوي والطرق الصحيحة لارتداء كافة الواقيات الشخصية للجيش الأبيض خط الدفاع الأول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.