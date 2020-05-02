الجدعان: السعودية استخدمت أكثر من تريليون ريال من احتياطياتها خلال 4 سنوات

الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، إن قيمة حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها حكومة المملكة حتى الآن وصلت 180 مليار ريال " نحو 47.8 مليار دولار".

وأضاف الوزير الجدعان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن المملكة العربية السعودية تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الجدعان، إلى أن المملكة العربية السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، مؤكدا أنه من الواجب العمل على الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية لتجاوز تلك الأزمة.

وأضاف الوزير الجدعان، "ننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين..يجب أن نخفض مصروفات الميزانية السعودية بشدة".

وكشف وزير المالية السعودي، أن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات.