الجدعان: السعودية تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع كورونا

الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن أثر جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد والمالية السعودية سيظهر في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وأضاف الوزير الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إلتزام المملكة إجراءات الحكومة السعودية لمواجهة كورونا كانت حازمة وسريعة جدا.

كانت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، انخفضت بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وبنسبة 3.6 بالمائة على أساس شهري مقارنة بفبراير/ شباط السابق.

وأظهر التقرير الشهري لـ"ساما"، أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، سجلت 1.81 تريليون ريال (482.252 مليار دولار) نهاية مارس/آذار، مقابل 1.94 تريليون ريال (516.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2019، لتفقد 130.9 مليار ريال (34.76 مليار دولار).

وكشف وزير المالية السعودي، أن المملكة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع جائحة كورونا.