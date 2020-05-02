استمرار أعمال رفع الكفاءة للشوارع والميادين بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أنه جرى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم للمصالح والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين، وذلك بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن تكثيف العمل التنفيذى لكافة الأجهزة المحلية واستمرارً لاستغلال أيام العطلات والإجازات، في تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح واماكن التجمعات ورفع الكفاءة وتحسين مستوى النظافة بمدن ومراكز المحافظات.

وأشار المحافظ، إلى استمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين، والتى يجرر وفقًا لها أداء العمل على مدى اليوم في فترات صباحية ومسائية وليلية، بهدف تكثيف أعمال رفع القمامة ورفع الأتربة وتحسين مستوى النظافة بكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءتها وصيانة الإنارة والتجميل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال الحملات الميكانيكية ووحدات الصيانة والبيئة والنظافة بالوحدات المحلية ووحدات الإنارة والكهرباء، وتستهدف أنشطة هذه الوحدات وفرق العمل القائمة عليها بالوحدات المحلية تحقيق رضا المواطنين.

وأكد المحافظ، على المتابعة المباشرة والمستمرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أولًا بأول لما يجرى من إنجاز في هذا الشأن، وذلك حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة تضمن سلامة وحياة المواطنين في محافظة الدقهلية.