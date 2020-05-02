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استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية بمرسى علم

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استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية بمرسى علم استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية بمرسى علم

كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، اليوم السبت، إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة وجمعية الحفاظ على البيئة “هيبكا” وجمعية شباب مرسى علم ومركز شباب مرسى علم، بمتابعة أعمال التطهير التى تجرى في العديد من شوارع المدينة والمصالح الحكومية مبنى بنك والبنك الأهلى ومسجد 68 ومسجد السوق التجارى ومستشفى جراحات اليوم الواحد ومبنى الحضانة بالسوق التجارى مدرسة الأزهر بالسوق التجارى.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم، أن الحملات مستمرة، ذلك لرش وتطهير شوارع المدينة بالكامل وجميع المصالح الحكومية.

وقال عدلي، إن كافة الجهات المعنية بالمدينة تعمل على قدم وساق، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ومشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم تواصل جهودها من أجل تكثيف جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، لمواجهة المستجد.

ويأتي ذلك تنفيذًًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

المشرق نيوز

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