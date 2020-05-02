أبرزها “الاختيار”..أعمال يتابعها محمد عدوية في موسم دراما رمضان هذا العام

أكد النجم محمد عدوية أنه حريص على مشاهدة مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة هذا العام إذ حقق نسب مشاهدة عالية وأصبح تريند من أول حلقاته حتى الآن، وأضاف أنه معجب بقصة العمل وأداء الفنانين، كما أنه حريص أيضًا على متابعة مسلسل “عمر ودياب” للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر إذ يقدم عدوية أغنية تتر العمل التي تحمل اسم “اه ياسبع صنايع” وحققت نجاحًا كبيرًا وهي من توزيع ولحن احمد طارق يحيى، وتألق فيها عدوية كالعادة في غناء تترات الأعمال الفنية كما أنه يتابع أيضًا مسلسل “اتنين في الصندوق” الذي قام فيه أيضًا بغناء تتر العمل.

مسلسل “عمر ودياب” كان يحمل اسم “وصل أمانة” قبل تغييره، وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذي يقع فيه بطلا المسلسل.

وعرض مؤخرًا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم “أبطال بلدنا” والتي جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التي ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين، وتوزيع احمد إبراهيم، وتقول كلماتها: “تسلم الناس اللي صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللي بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار”.