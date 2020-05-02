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إصابة فردين جراء حادث انقلاب سيارة بالحجاز

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إصابة فردين جراء حادث انقلاب سيارة بالحجاز إصابة فردين جراء حادث انقلاب سيارة بالحجاز

أصيب فردين إثر حادث تصادم سيارة بشارع الحجاز أمام حديقة الميريلاند، وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام السيارة ، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث مروري، وفورًا انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وانتشر رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما جرى رفع كل السيارات المتروكة التي تُرصد بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، وجرى تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

المشرق نيوز

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