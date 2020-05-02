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تحرير 31 محضرًا متنوعًا للمخابز بالشرقية

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تحرير 31 محضرًا متنوعًا للمخابز بالشرقية تحرير 31 محضرًا متنوعًا للمخابز بالشرقية

شن عمر كامل الحوام، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، اليوم السبت، حملات للرقابة على الأسواق، وأيضًا حملات مكبرة على شتى الأنشطة التجارية، والمخابز بمراكز “الزقازيق، فاقوس، كفر صقر، بلبيس، الحسينية، أولاد صقر، ههيا، القنايات”، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية “مباحث ، والطب البيطري”.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا ومن بينهما المخابز المخالفة، وذلك لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص في الوزن، ومحاضر ضد أصحاب المحال التجارية، لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر بأسعار أزيد من السعر الرسمى.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588، ورقم الواتس آب 01281661880، والبوابة الإلكترونية، وصفحات التواصل الإجتماعى، ويجرى حلها، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية