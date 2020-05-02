السعودية تُلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية للمباني

الرياض – مباشر: أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف في المملكة العربية السعودية، قراراً بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وأكد الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا القرار يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التطبيق يتم تدريجياً على أربع مراحل، وتشمل المرحلة الأولى المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وتطبق خلالها الإجراءات، بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق الفندقية المفروشة، والنُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

وأفادت الوزارة بأن المرحلة الثالثة تبدأ من نهاية المرحلة الثانية وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان (10) سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

ترشيحات

العراق يعتزم مراقبة نقل المشتقات النفطية إلكترونياً لمنع التلاعب

بسبب كورونا.. رخصة "تاجر" ترتفع 179 بالمائة في دبي خلال الربع الأول لـ2020

جمارك دبي: شحن 24.3 مليون طن بضائع جوياً وبحرياً خلال 3 أشهر

بورصة دبي للذهب تسجل نمواً 653 بالمائة في أحجام تداول الـ "G6" خلال أبريل

الصين تعلن إصابة جديدة واحدة بكورونا.. والوفيات تقارب الربع مليون عالمياً