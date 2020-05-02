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ترامب يفرض رسومًا جمركية عقابية على الصين

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ترامب يفرض رسومًا جمركية عقابية على الصين ترامب يفرض رسومًا جمركية عقابية على الصين

أكّد الرئيس الأميركي ”دونالد “ أنه يقترح فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما وردته أدلة تؤكد أن ڤيروس كورونا المستجد مصدره معهد في ووهان للفيروسات بالصين، إذ تم سؤاله إذا كان يعتقد بالفعل أن الصين هي مصدر الوباء وأجب بـ”نعم”.

ولم يشير ”ترامب“ إلى مصدر تلك الأدلة، لكنه أكد أنه يسعى لفرض رسوم جمركية عقابية على الصين.

وصرّح نائب الرئيس الأميركي ”مايك بنس“، أن “الرئيس أمر بإجراء تحقيق شامل في طبيعة المستجد الصيني المنشأ، وكذلك مراجعة سلوك الصين حيال الفيروس المميت”.

كما أوضح للصحافيين أنه “أعتقد أننا نرى تأكيدًا متزايدًا ليس فقط من أن الصين هي مصدر الفيروس الفتاك ولكن هناك دليل هام على أن الصين ومنظمة الصحة العالمية ببساطة لم يكونا مستعدين لتقديم المساعدة وتوفير المعلومات”.

المشرق نيوز

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