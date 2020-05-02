أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المشرق نيوز

صور..عارضة الأزياء العالمية ونجمة التليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

Print
صور..عارضة الأزياء العالمية ونجمة التليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد زوجها صور..عارضة الأزياء العالمية ونجمة التليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت  عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كايلى جينر، بعيد ميلاد حبيبها ترافيس سكوت، ونشرت كايلى جينر على حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، مجموعة من الصور التى تصحبة بها وبطفلتهم فى لحظات سعيدة منذ ولادة طفلتها، ونالت كايلى جينر شهر كبيرة وعالمية، باعتبارها إحدى أشهر عارضات الأزياء فى العالم، والتى نجحت فى بناء امبراطوريتها الخاصة.

كما نذكر ان في وقت سابق، التقطت عدسات المصورين، ظهور جديد لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، في نزهة جديدة خارج منزلها في لوس أنجلوس الأمريكية، اثناء شرائها بعض المستلزمات لاستكمال فترة العزل الصحي المنزلي التي تفرضها منظمة الصحة العالمية

IMG 20200502 074935 219x300 - صور..عارضة الأزياء العالمية ونجمة التليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

IMG 20200502 074916 300x296 - صور..عارضة الأزياء العالمية ونجمة التليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية