صور..عارضة الأزياء العالمية ونجمة التليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كايلى جينر، بعيد ميلاد حبيبها ترافيس سكوت، ونشرت كايلى جينر على حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، مجموعة من الصور التى تصحبة بها وبطفلتهم فى لحظات سعيدة منذ ولادة طفلتها، ونالت كايلى جينر شهر كبيرة وعالمية، باعتبارها إحدى أشهر عارضات الأزياء فى العالم، والتى نجحت فى بناء امبراطوريتها الخاصة.

كما نذكر ان في وقت سابق، التقطت عدسات المصورين، ظهور جديد لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، في نزهة جديدة خارج منزلها في لوس أنجلوس الأمريكية، اثناء شرائها بعض المستلزمات لاستكمال فترة العزل الصحي المنزلي التي تفرضها منظمة الصحة العالمية

لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.