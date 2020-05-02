الحلقة الـ8.. من مسلسل “لما كنا صغيرين”ريهام حجاج تشك في خالد النبوى بمقتل نيسرين أمين

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “لما كنا صغيرين” بتفتيش الشرطة منزل عائلة نهى “نسرين أمين” للبحث عن مخدرات بعد ان اعترف يحيى “محمود حجازى” بأنها كانت تتاجر فى المخدرات قبل أن يتم قتلها.

يعاتب وائل “كريم قاسم”، دنيا “ريهام حجاج” على اتهامها لسليم “محمود حميدة” بقتل نهى، ويصطدمان سويا بسبب مدافعته عن سليم، قائلًا له: “غسل دماغك فى قعدة واحدة”.

كما يواجه ياسين “محمود حميدة”، صافى خلال التحقيق معها للإيقاع بها وكشف علاقتها بسليم لكنه يفشل، ويقسم يحيى “محمود حجازى” بأن حسن “نبيل عيسى” هو من قتل نهى.

وأيضا تلبغ “دنيا “ريهام حجاج” الضابط هانى عادل بأنها تريد أن تتقدم ببلاغ رسمى ضد سليم “محمود حميدة” تتهمه فيه بقتل نهى “نسرين أمين” ، إلا أن ياسين “خالد النبوى” يرفض ويصطدم معها لأنه يرى أن تلك الخطوه لست في وقتها.

ويوسع المؤلف أيمن سلامة دائرة شك المشاهدين، ليدخل خالد النبوى فى فى تلك الدائرة ، بعد أن شكت فيه ريهام حجاج بسبب رفضه تقديم بلاغ رسمى فى محمود حميدة تتهمه بقتل نهى، لكن هل يمكن أن يتسبب “ياسين” خالد النبوى فى حبس أخيه؟ لكن ريهام حجاج بررت ذلك بأن “حسن” أخيه كان دائم الشكوى من ياسين ويعامله معاملة سيئة.

يجمع سليم “محمود حميدة” معلومات عن “ياسين” خالد النبوى بمساعدة محاميه أشرف زكى، ويتساءل عن سبب استقالته من الداخلية، ويدبر حميدة للنبوى مكيدة بمساعدة سكيرتيرته، عن طريق الإيقاع بينه وبين طليقته منة فضالى التى تغار عليه من ريهام حجاج.

جدير بالذكر يعرض مسلسل “لما كنا صغيرين” يوميا، على قناة dmc الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة الحياة الساعة العاشرة وربع مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة الحادية عشر مساء.