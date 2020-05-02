أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المشرق نيوز

النجمة الأردونية ديانا كرزون:إذا استمر الحجر الصحي لأشهر سيكون بدون حفل زفاف

Print
النجمة الأردونية ديانا كرزون:إذا استمر الحجر الصحي لأشهر سيكون بدون حفل زفاف النجمة الأردونية ديانا كرزون:إذا استمر الحجر الصحي لأشهر سيكون بدون حفل زفاف

ذكرت ديانا كرزون النجمة الأردونية في تصريحات تليفزيونية، وعبر برنامج “سكايب” تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تواجهها البلاد بسبب ،كما اضافت بأنها كانت تحلم بأن تكون كابتن طيار، إلا ان الفن ابعدها عن تحقيق هذا الحلم رغم انها تحمل دبلوم في إدارة الطيران .

وتابعت، انها تعشق الطيران مما جعلها في كافة رحلاتها تسعى للدخول الى قمرة القيادة والقاء التحية على الكابتن ومساعديه، فيما نظراتها تجول في كل زوايا قمرة القيادة التي ابتعدت عنها كثيرا.

وأوضحت ديانا كروزن، ان الشخص ‏يحتاج إلى خمسة أمور في حياته لكي ينجح، وهي الثقة في النفس، والتفاؤل ،والإصرار على التنفيذ، وعدم المقارنة، ‏وتجاهل المحبطين، مشيرة إلى ان تلك الطريقة أفادتها كثيراً في التعامل مع التنمر الإلكتروني الذي يعانيه أغلب المشاهير من إشاعات وأخبار كاذبة وتدخل في حياتهم الخاصة مؤكدة ان حياتها الخاصة وعائلتها خط احمر .

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية