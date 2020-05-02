النجمة الأردونية ديانا كرزون:إذا استمر الحجر الصحي لأشهر سيكون بدون حفل زفاف

ذكرت ديانا كرزون النجمة الأردونية في تصريحات تليفزيونية، وعبر برنامج “سكايب” تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا،كما اضافت بأنها كانت تحلم بأن تكون كابتن طيار، إلا ان الفن ابعدها عن تحقيق هذا الحلم رغم انها تحمل دبلوم في إدارة الطيران .

وتابعت، انها تعشق الطيران مما جعلها في كافة رحلاتها تسعى للدخول الى قمرة القيادة والقاء التحية على الكابتن ومساعديه، فيما نظراتها تجول في كل زوايا قمرة القيادة التي ابتعدت عنها كثيرا.

وأوضحت ديانا كروزن، ان الشخص ‏يحتاج إلى خمسة أمور في حياته لكي ينجح، وهي الثقة في النفس، والتفاؤل ،والإصرار على التنفيذ، وعدم المقارنة، ‏وتجاهل المحبطين، مشيرة إلى ان تلك الطريقة أفادتها كثيراً في التعامل مع التنمر الإلكتروني الذي يعانيه أغلب المشاهير من إشاعات وأخبار كاذبة وتدخل في حياتهم الخاصة مؤكدة ان حياتها الخاصة وعائلتها خط احمر .