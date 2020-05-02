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عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تؤكد صدق خبر حملها من زين مالك

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عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تؤكد صدق خبر حملها من زين مالك عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تؤكد صدق خبر حملها من زين مالك

أكدت جيجي حديد عارضة الأزياء العالمية عن صدق الأخبار المتداولة عن حملها، من صديقها الفنان “زين مالك”، فى مقابلة عبر كونفرانس مع الإعلامى الأمريكى جيمى فالون.

IMG 20200502 071259 300x94 - عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تؤكد صدق خبر حملها من زين مالك

IMG 20200502 071243 300x171 - عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تؤكد صدق خبر حملها من زين مالك

وقالت جيجى “شكرًا جزيلًا” بعد أن هنأها فالون على الأخبار السعيدة، متابعة “كنا نتمنى أن نعلنها بشروطنا الخاصة، لكننا متحمسون للغاية وسعداء وممتنون لرغبات الجميع ودعمهم”.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد ميلاد جيجي الخامس والعشرين الأخير احتفلت به مع أقرب أفراد عائلتها فقط، وحتى كعكة عيد ميلادها كانت توضح حملها.

كما أضاف جيمي فالون وصف أخبار حملها خلال الحديث معها بأنها “أشعة الشمس التي نحتاجها جميعًا”، موجها النصيحة لها أن تستمتع بحملها، رغم كل شىء يحدث فى العالم.

وأيضًا كشفت مواقع أمريكية عن جنس المولود المنتظر لعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد والفنان زين مالك، حيث أكدت انتظارهما لمولودة “بنت”، وذلك بعد الإعلان عن حملها بالشهر الخامس.

المشرق نيوز

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