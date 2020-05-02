تحليل.. كيف تبدو أسطورة "هليكوبتر الأموال"؟

مباشر-أحمد شوقي: منذ أن تبنت الولايات المتحدة حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار لاستكمال الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استجابة لأزمة كورونا، قامت وسائل الإعلام بتضخيم المفاهيم الخاطئة الشائعة حول النظرية النقدية الحديثة.

لذلك، توضح "ييفا نرسيسيان" أستاذة مساعدة للاقتصاد في كلية "فرانكلين ومارشال" ماذا تقول النظرية النقدية الحديثة في الواقع عن تمويل الاقتراض والإنفاق الحكومي؟

تلقت النظرية النقدية الحديثة اهتمامًا غير مسبوق الآن لأن صناع السياسة يتبعون تدابير استثنائية في السياسة الاقتصادية لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وناقش "جو كيرنن" من شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية مؤخرًا حديثه عن طريقة "كل ما يتطلبه الأمر" الذي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي بقوله "نحن جميعًا أصبحنا مؤيدون للنظرية النقدية الحديثة الآن".

وفي تعليق حديث، زعم "ويليم بويتير" من جامعة كولومبيا أن "معظم استجابة الولايات المتحدة للوباء ستأتي في شكل "هليكوبتر الأموال"، وهى طريقة للنظرية النقدية الحديثة يمول فيه البنك المركزي التحفيز المالي عن طريق شراء الدين الحكومي الصادر لتمويل التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام.

وكما تظهر هذه الملاحظات، يبدو أن العديد من المعلقين ينظرون إلى النظرية النقدية الحديثة على أنها مجرد مخطط لطباعة الأموال، سواء لإرسالها إلى الأمريكيين من خلال تخصيص من قبل الكونجرس أو لتوفير السيولة للأسواق المالية من خلال إجراءات الاحتياطي الفيدرالي.

ومع اعتماد الولايات المتحدة مؤخرًا لحزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار، من المفترض أننا منخرطون الآن فيما يسميه بويتير "تجربة ضخمة فورية وغير مسبوقة للنظرية النقدية الحديثة".

لكن كل هؤلاء المعلقين مخطئون، حيث لا تدعم النظرية النقدية الحديثة "التيسير الكمي"، كما أنها لا تفرض "هليكوبتر الأموال"، لسبب بسيط هو أنه لا يوجد شيء بديل لـ"هليكوبتر الأموال" لتمويل حزمة التحفيز المالي.

وبدلاً من ذلك، فإن ما تفعله النظرية النقدية الحديثة هو وصف كيفية قيام الحكومة التي تُصدر الإنفاق بعملتها الخاصة، والضرائب وتبيع السندات في واقع الأمر، ومن خلال القيام بذلك، توضح النظرية أن حكومة مثل حكومة الولايات المتحدة لا تواجه في الواقع قيودًا مالية.

في سياق العملية العادية، تنسق الخزانة الأمريكية (ذراع الإنفاق للحكومة) والبنك الاحتياطي الفيدرالي (بنك الحكومة) حتى تتمكن الخزانة من الإنفاق والحصول ضريبة المبالغ المصرح بها.

بينما يخصص الكونجرس الأموال، يضمن الاحتياطي الفيدرالي أن تكون شيكات الخزانة واضحة، وأن مزادات السندات تتم دون خلل.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أيضًا "بنك البنوك"، لذا فإنه يتخذ خطوات للتأكد من أن إنفاق الخزانة والضرائب لا يعطلان النظام المالي، (مع انتقال المدفوعات من وإلى الحسابات المصرفية الخاصة، هناك دائمًا احتمال أن تترك البنوك أقل من الاحتياطيات أو تفوقها).

مرة أخرى، هذا التحليل وصفي: فهو يشرح ببساطة كيفية عمل الحكومة وكيف سيتم إنفاق 2.2 تريليون دولار المخصصة حديثًا.

وستصدر الخزانة السندات ثم تبيعها من خلال المزادات، وكالمعتاد سيضمن الاحتياطي الفيدرالي، إما من خلال الإقراض أو بمشترياته الخاصة، أن يكون هناك ما يكفي من الإحتياطيات في النظام لدفع السندات الصادرة حديثًا.

(وبالفعل، التزم الاحتياطي الفيدرالي بشراء السندات حتى قبل تمرير الكونجرس لمشروع قانون الإنفاق).

وسيستمر التجار الأساسيون (البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة) المطلوب منها المشاركة في هذه المزادات في فعل ذلك.

بعبارة أخرى، سيعمل كل شيء بنفس الطريقة التي يعمل بها عندما لا يكون هناك وباء أو حالة طوارئ وطنية.

لن يقوم أحد في أي وقت بتدوير "مطبعة الأموال" أو إجراء "هليكوبتر الأموال"، والسؤال إذن هو ما تعنيه "طباعة النقود" حتى في سياق النظام النقدي الحديث.

يشير المعلقون الذين يستخدمون مثل هذا الخطاب إلى الحسابات المصرفية الدائنة للاحتياطي الفيدرالي نيابة عن الخزانة دون إصدارات سندات جديدة -أي دون استنزاف الاحتياطيات من النظام.

على الرغم من التشدد والتذمر من قبل الخبراء، فإن مثل هذا الإجراء من قبل الحكومة ليس بالأمر الكبير، سواء في الأوقات العادية أو في أزمة، فإن مبيعات سندات الخزانة ليست عملية اقتراض، ولكن يتم استخدامها للحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة.

هذه الحقيقة الأساسية مفهومة جيدًا عندما يتعلق الأمر بالاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن مشتريات السندات هي عملية حماية لمعدل الفائدة.

ولأن الاحتياطي الفيدرالي يدفع الآن فائدة على الاحتياطيات، يمكن لحسابات الاحتياطي أن تعمل كبديل لإصدارات السندات، على الأقل فيما يتعلق بالحفاظ على معدل الفائدة.

ربما لا تزال هناك أسباب جيدة للخزانة لإصدار السندات، مثل تزويد الأسر والمؤسسات المالية بأصول آمنة ذات فائدة، ولكن تمويل إنفاق الخزانة ليس واحدًا منها.

ما تصف النظرية النقدية الحديثة في الواقع ليس له علاقة بإرسال الأموال إلى الناس أو البنوك.

كما لا يقوم الاحتياطي الفدرالي باستخدام النظرية النقدية الحديثة عندما ينخرط في التسهيلات الكمية أو يقرض مئات المليارات للمؤسسات المالية.

وتؤكد النظرية النقدية الحديثة فقط على حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي لا يواجه أي قيود مالية على قدرته على شراء الأصول أو الإقراض، لكنها لا تصف أي إجراء معين في هذا الاتجاه بل وربما تشكك في هذه السياسات.

إذا كان هناك أي ملامح للنظرية النقدية الحديثة لحزمة الإنقاذ الأمريكية، فهي حقيقة أنها "غير مدفوعة".

لطالما أصر مؤيدو النظرية النقدية الحديثة على أنه يجب علينا التوقف عن ربط مثل هذه السلاسل - زيادة الضرائب أو تخفيضات الإنفاق في مكان آخر إلى فواتير الإنفاق، وإلغاء هذه الشروط قد يزيد أو لا يزيد من عجز الموازنة.

ولكن، بغض النظر عن نتائج الموازنة، فإن الإنفاق سيأخذ دائمًا شكل مدفوعات من قبل الاحتياطي الفيدرالي نيابة عن الخزانة، لا حاجة إلى طباعة أموال أو إيرادات الضرائب.

ما هي دعوات النظرية النقدية الحديثة؟

لذا، ما الذي تصفه النظرية النقدية الحديثة؟ فيما يتعلق بمقترحات السياسة الملموسة، دعم اقتصاديو النظرية النقدية الحديثة منذ فترة طويلة فكرة برنامج ضمان الوظائف الممول من الحكومة الفيدرالية، والذي سيكون بمثابة استقرار الاقتصاد الكلي خلال أوقات الأزمات.

الوظائف، وليس النقد "الكاش"، هي استجابة النظرية النقدية الحديثة على التراجع الاقتصادي، ويدعو إلى نقل كشوف الرواتب إلى الموازنة الفيدرالية، ووضع المستفيدين للعمل (عند الاستجابة للأزمة، عندما يمكن القيام بذلك بأمان)، والسماح للقطاع الخاص بإعادة توظيفهم مع تعافي الاقتصاد.

لطالما أكد أنصار النظرية النقدية الحديثة أن الإنفاق الحكومي محدود فقط بالقدرة الاقتصادية المتاحة.

نادرًا ما تصل الولايات المتحدة إلى مثل هذه القيود الحقيقية على الإنفاق في الأوقات العادية، وفي حالة الأزمة الحالية فإن القيود التي نواجهها تأتي في شكل صدمة كبيرة في العرض، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى عدم الاستعداد الكافي للكوارث.

وإذا لم تكن هناك أماكن في المستشفيات لعلاج المرضى، فلن يساعد المزيد من الإنفاق، طالما أن الولايات المتحدة مقيدة في الرد على هذه الأزمة، ولن يكون عدم القدرة على تمويل الإنفاق الحكومي السبب على الإطلاق.

وبمجرد أن نتغلب على التهديد المباشرللصحة الذي يشكله الوباء، نحتاج إلى الحفاظ على الإنفاق الحكومي من أجل الاستعداد للأزمة القادمة، ومقاومة جميع الدعوات لتشديد الموازنات على أساس فكرة لا أساس لها من الحاجة إلى التقشف المالي لتسديد الديون.