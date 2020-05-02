توريد 5825 طن قمح فى القليوبية

واصل عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم السبت، توريد القمح بصوامع وشون وبناكر المحافظة، مشيرًا لتوريد 5825 طنًا و162 كيلوجرامًا، ليصل الإجمالي ل50446 طنًا و67 كيلوجرامًا من الفلاحين.

وشددت مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، على الرقابة بجميع مراحل صرف وتسويق القمح، ومراجعة الكميات الموردة.

وبلغت الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، ل 212 ألف طن، وذلك بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، وأكد المحافظ، على أخذ جميع الإحتياطات والإستعدادات، وذلك لإستقبال القمح من المزارعين.