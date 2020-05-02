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وزارة الصحة: تأهيل وتجهيز 34 مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا

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وزارة الصحة: تأهيل وتجهيز 34 مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا وزارة الصحة: تأهيل وتجهيز 34 مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،
جولة تفقدية لمستشفى حميات وصدر العباسية، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء لتأهيلهما لعزل مصابي المستجد.

كما تتولى الوزارة تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتكون مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة ومستشار وزيرة الصحة، إن الوزيرة تفقدت مستشفي العباسية في بداية جولتها وتلبغ مساحتها 34 فدانًا.

وتابع مجاهد، أن هالة زايد تفقدت أيضًا الموقع العام بالمستشفى وأقسام الطوارئ والأقسام الداخلية بالإضافة إلى السعة السريرية وجرى تزويدها بـ 22 سريرًا إضافيًا مع وجود 91 سريرًا لمصابي كورونا.

وتفقدت الوزيرة خطوط سير الحالات الإيجابية والسلبية لفيروس كورونا بداية من دخولها المستشفي، كما زارت مستشفي صدر العباسية واطمأنت على السعة السريرية هناك.

كما قال مجاهد، أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير سيارات كهربية داخل المستشفيات الواسعة لنقل المصابين والأطقم الطبية وكلفت شركة متخصصة بأعمال التشجير داخل المستشفيات.

المشرق نيوز

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