أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

أمريكا تدعو لبنان للحفاظ على السلم الأهلي وحق المواطنين بالتظاهر

Print
أمريكا تدعو لبنان للحفاظ على السلم الأهلي وحق المواطنين بالتظاهر أمريكا تدعو لبنان للحفاظ على السلم الأهلي وحق المواطنين بالتظاهر

دعت الخارجية الأمريكية، اللبنانية للحفاظ على السلم الأهلي وحق اللبنانيين بالتظاهر وإجراء الإصلاحات الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الخارجية، وهو ما لا يبدو متاحاً الآن مع حكومة محسوبة على "حزب الله"، رغم أنها ليست الحكومة التي كان يأمل بتشكيلها، بعدما ترك وحيداً من بقية أطراف السلطة الطائفية لتقليع شوكه بيده.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة جديدة من العقوبات ضد لبنان وسوريا وإيران، في الوقت التي تشير فيه التطورات في سوريا إلى تغييرات سياسية.

كما أن مبادرة "حزب الله" لإشعال الوضع في لبنان، لا تستهدف فقط مساواة الوضع الاقتصادي والمالي فيه بما هو قائم في سوريا وإيران، بل تمعن في تحويله رهينة سياسية، في مواجهة التطورات السلبية التي قد تتأتى عن التغييرات المتوقعة في المشهد السوري.

وبعد البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبدو أن الجولة الأخيرة من المواجهات التي قادها "حزب الله" وحليفه التيار العوني لم تؤدّ إلى النجاح في إسقاط النظام المصرفي اللبناني، تمهيداً لإخراج لبنان من المنظومة المالية الدولية.

فقرار الحزب بممارسة الضغط عبر انهيار سعر صرف الليرة من خلال صرافيه، الذين يخضع العديد منهم لعقوبات أميركية وتتوسع لائحتها قريباً، جاء رداً على قيام مصرف لبنان بحصر عمليات تبادل الدولار به، لتوفير ما قيمته 500 مليون دولار تلبي شهرياً حاجات لبنان الأساسية، من الدواء والغذاء والوقود. وهو ما حرم "حزب الله" وشركاءه في سوريا وإيران من كتلة نقدية، تسمح له بمواصلة تهريب الأموال وتبييض العملة والمواد الأساسية والوقود والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقرار مد يد العون لإنقاذ لبنان يستغرق وقتاً أطول طالما لم يتعمم "وجع اللبنانيين"، في ظل احتفاظ "حزب الله" بقدرته على توفير حاجات بيئته وإغراقه للبنان بالبضائع السورية والإيرانية.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

شبكة عيون الإخبارية