"السعودية" تسجل 1362 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1362 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق بالمملكة.

وأكد المتحدث، خلال البيان اليومي للوزارة أن 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي جرى تسجيلها، من السعوديين، و91% من غير السعوديين، و11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.

وأوضح المتحدث أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

ونوه الدكتور العبد العالي، إلى أنه جرى تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3765 حالة. كما جرى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصاً.