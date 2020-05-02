أردوغان يعزي عائلة الشاب السوري بأضنة ويعلق على تفجير عفرين

جي بي سي نيوز :- قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعازيه لوالد الشاب السوري، الذي قتل بعد إصابته برصاصة أحد عناصر الشرطة في ولاية أضنة التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع "عدنان حمدان العساني"، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد إزاء الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب السوري، مؤكدا متابعته التحقيقات الجارية في هذا الشأن.

وتابع قائلا: "علي، ابننا أيضا، ولا يساورنكم الشك أبدا بخصوص صون حقوقه ومحاسبة الفاعل".

بدوره قال العساني إن الشعبين التركي والسوري، تربطهما علاقات أخوة متينة، معربا عن اعتزازه بالحكومة التركية ورئيسها.

وأعرب العساني عن شكره لكافة المسؤولين الأتراك الذين اتصلوا به وقدموا له التعازي في وفاة إبنه.

والثلاثاء، أعلنت السلطات التركية، توقيف شرطي عن العمل، إثر تسببه بالخطأ بوفاة شاب سوري هرب من نقطة تفتيش.

وذكرت ولاية أضنة جنوب البلاد، في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة "سيهان"، أقاموا نقطة تفتيش في حي "سوجو زاده".

وأشار البيان أن شابا سوريا أصيب بالخطأ، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب التوقف من قبل الشرطة، وتوفي لاحقا في المستشفى.

وفيما يخص التفجير الذي وقع أمس في مدينة عفرين السورية، أعلن أردوغان، "إلقاء القبض على الإرهابي الذي أعد للهجوم الدموي".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان الثلاثاء مقتل 40 مدنياً بينهم 11 طفلا و جرح 47 آخرين جرّاء التفجير، محملة مسؤولية الهجوم للوحدات الكردية المسلحة.

الاناضول