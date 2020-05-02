مبيعات السيارات في اليابان تتراجع لأدنى مستوى بـ9 سنوات

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات في اليابان لأدنى مستوى في 9 سنوات خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ من أجل احتواء الانتشار لوباء "كوفيد-19" على الصعيد الوطني.

وبحسب بيانات صادرة عن رابطة تجار السيارات في اليابان وجميعة تجار سيارات "كي"، أمس الجمعة، فإن مبيعات المركبات انخفضت بنحو 29 بالمائة في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليهبط العدد الإجمالي المباع إلى 270.393 ألف وحدة.

ويُعد هذا الأداء هو الهبوط الشهري السابع على التوالي كما أنها أسوأ مبيعات منذ أبريل/نيسان عام 2011 عندما كانت اليابان تكافح من أجل التعامل مع تأثير الزلزال المدمر والتسونامي والكوارث النووية في الشهر السابق.

وباستبعاد المركبات الصغيرة، تراجعت مبيعات السيارات المباعة في الشهر الماضي بنحو 25.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 172.138 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى يسجل خلال أبريل/نيسان منذ بدء جمع البيانات في عام 1968، طبقاً للبيان.

وبالنسبة للمركبات الصغيرة، فتراجع حجم مبيعاتها بنحو 33.5 بالمائة إلى 98.255 ألف وحدة في الشهر الماضي على أساس سنوي، ليكون الهبوط الشهري السابع على التوالي.

ويؤثر وباء "كوفيد-19" الذي انتشر عالمياً بشكل سلبي على مبيعات السيارات، مما أجبر شركات صناعة السيارات الكبرى على وقف الإنتاج بما في ذلك تويوتا موتور وهوندا موتور ونيسان موتور.

وتعرضت مبيعات السيارات في اليابان كذلك إلى الضغط من تأثير زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.