أمانة "الأحساء" تُحرر 135 مخالفة و46 إنذاراً لحالات ازدحام بالأسواق خلال أسبوع

الرياض – مباشر: حررت أمانة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، 135 مخالفة للاحترازات الصحية والوقائية، ووجهت 46 إنذاراً لحالات ازدحام في الأسواق المركزية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأجرت الأمانة أكثر من 1300 جولة رقابية، بما يفوق 15 ألف زيارة ميدانية، للتأكد من تطبيق خططها الاحترازية والوقائية وتنفيذ الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية، ضد فايروس كورونا المستجد "COVID19"، حسبما نشرت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق منشأة في الصحة العامة لرصد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وإغلاق أخرى لحالات اشتباه بالإصابة، وتوجيه 46 إنذاراً لحالات ازدحام في الأسواق المركزية، وتحرير 135 مخالفة للاحترازات الصحية والوقائية، ورصد 282 مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة، و276 مخالفة أخرى لمزاولة أنشطة خلال ساعات حظر التجوّل، ومصادرة وإتلاف 25666 كيلوجرام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 3182 موقعاً، و16326 آلية ومعدة وحاوية نظافة، وتنفيذ 1141 جولة للمتابعة والرقابة الصحية، ورفع 67598 طن نفايات، وإزالة 13498 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلّفات مجهولة المصدر، بينما سجلت مذبوحات مسالخ الأمانة من الأنعام 7672 ذبيحة، بالإضافة إلى 1081 إعدام جُزئي و10 إعدامات كُلية للذبائح.

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