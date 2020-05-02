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غرفة السياحة المصرية: لم نسترد مستحقات رحلات العمرة من السعودية

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غرفة السياحة المصرية: لم نسترد مستحقات رحلات العمرة من السعودية غرفة السياحة المصرية: لم نسترد مستحقات رحلات العمرة من السعودية

القاهرة – مباشر: أكدت غرفة شركات السياحة المصرية عدم استردادها أي مبالغ سددتها إلى الجهات المختلفة نظير رحلات العمرة.

ونفت الغرفة استرداد مبالغ الرحلات سواء التي تم إلغاؤها أو التي كان من المقرر تنظيمها خاصة في شهري شعبان ورمضان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم السبت.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن تعليق إصدار تأشيرات العمرة بسبب جائحة ، وبناءً عليه قررت شركة للطيران، إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة) سواء كانت مجموعات أو أفراداً اعتباراً من يوم 27 فبراير/ شباط 2020 وحتى إشعار آخر.

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