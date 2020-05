ساعة آبل الذكية القادمة قد تضيف ميزة مراقبة القلق

ما زال يفصلنا عدة أشهر عن موعد الإعلان المفترض عن ساعة آبل الذكية القادمة المسماة (Apple Watch 6)، حيث من المحتمل أن تكشف شركة آبل عن جهازها الجديد القابل للارتداء في منتصف شهر سبتمبر إلى جانب السلسلة الجديدة من هواتفها (iPhone 12).

وبالرغم من ذلك، فإن هناك العديد من الشائعات التي ظهرت حتى الآن حول (Apple Watch 6)، ومنها التسريب الجديد الذي يتماشى كثيرًا مع التسريبات السابقة، حيث غرد مستخدم يوتيوب المسمى (نيكياس مولينا) Nikias Molina

